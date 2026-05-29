Κορυφώνεται η έξοδος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Γεμάτα λιμάνια και αυξημένη κίνηση

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής έχει ξεκινήσει η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους πολίτες να εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό.

Η κίνηση σε λιμάνια, οδικούς άξονες και σταθμούς είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό.

Αυξημένα δρομολόγια σε πλοία και ΚΤΕΛ

Μέχρι τις 09:30 το πρωί είχαν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια προς νησιωτικούς προορισμούς, ενώ από το μεσημέρι έως το βράδυ έχουν προστεθεί ακόμη 12.

Παράλληλα, ενισχυμένα είναι και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού, με πάνω από 230 τακτικά δρομολόγια μέσα στην ημέρα και περισσότερα από 60 έκτακτα, για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Σημαντική είναι και η ενίσχυση στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25%, με περίπου 100 επιπλέον δρομολόγια.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε εθνικές και αστικά δίκτυα

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Στον Κηφισό καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, από το Φάληρο έως τους Αγίους Αναργύρους, με τα προβλήματα να επεκτείνονται σε μήκος περίπου 12 χιλιομέτρων.

Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα έως την Αθηνών–Λαμίας, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αθηνών–Κορίνθου, από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.

Ουρές σχηματίζονται και στα διόδια των Μαλγάρων, με αυξημένη ροή οχημάτων προς Πιερία και Μαγνησία.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και απαγορεύσεις

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με εντατικούς ελέγχους και ειδικά μέτρα για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες:

Παρασκευή 16:00 – 22:00

Σάββατο 08:00 – 13:00

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

Πειραιάς (Τζελέπη)

Παρασκευή: 19 δρομολόγια – 16.834 επιβάτες

Σάββατο: 14 δρομολόγια – 10.890 επιβάτες

Κυριακή: 14 δρομολόγια – 5.266 επιβάτες

Δευτέρα: 19 δρομολόγια – 6.060 επιβάτες

Αργοσαρωνικός (Πειραιάς)

Παρασκευή: 41 δρομολόγια – 6.097 επιβάτες συνολικά

Σάββατο: 42 δρομολόγια – 7.079 επιβάτες

Κυριακή: 38 δρομολόγια – 3.766 επιβάτες

Δευτέρα: 44 δρομολόγια – 2.323 επιβάτες

Ραφήνα

Παρασκευή: 12 δρομολόγια – 8.708 επιβάτες

Σάββατο: 10 δρομολόγια – 7.754 επιβάτες

Κυριακή: 9 δρομολόγια – 1.635 επιβάτες

Δευτέρα: 12 δρομολόγια – 1.358 επιβάτες

(+ 4 καθημερινά δρομολόγια προς Μαρμάρι)

Λαύριο

Παρασκευή: 13 δρομολόγια – 4.374 επιβάτες

Σάββατο: 9 δρομολόγια – 3.094 επιβάτες

Κυριακή: 4 δρομολόγια – 395 επιβάτες

Δευτέρα: 12 δρομολόγια – 521 επιβάτες

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.