Υπομονή μέχρι τα Χριστούγεννα για το επόμενο τριήμερο του 2026

Το ευχάριστο διάλειμμα με τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λήγει αύριο, Δευτέρα 1 Ιουνίου, και οι εκδρομείς που εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καλό καιρό θα επιστρέψουν στο κλεινόν άστυ.



Όσοι αναζητούν την επόμενη ευκαιρία για... ανάσες θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή, καθώς το επόμενο τριήμερο του 2026 βρίσκεται πολύ μακριά στο ημερολόγιο, καθώς θα προκύψει τα... Χριστούγεννα.



Συγκεκριμένα, η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.



Παράλληλα, πολλοί παρατηρούν πως «χάνεται» η δυνατότητα για ένα τετραήμερο. Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσημη αργία, όμως συμπίπτει με Σάββατο.



Έτσι, η αργία «πέφτει» πάνω στο Σαββατοκύριακο και δεν προσφέρει μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους εργαζόμενους.



Μέχρι τότε, βέβαια, υπάρχουν μεμονωμένες αργίες μέσα στη χρονιά, χωρίς να δημιουργούν τριήμερα για τους εργαζομένους.



Οι αργίες που απομένουν για το 2026 είναι οι εξής:





Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Έτσι, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι πολίτες θα χρειαστεί να περιμένουν σχεδόν επτά μήνες για το επόμενο τριήμερο, το οποίο θα έρθει μαζί με τα Χριστούγεννα, κλείνοντας το 2026.