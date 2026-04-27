Ημερολόγιο 2026: Οι επόμενες αργίες και τα τριήμερα - Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος

Από τα τέλη Απριλίου και μετά, το ημερολόγιο αλλάζει… διάθεση και γίνεται αισθητά πιο «γενναιόδωρο». Ο χειμώνας αποτελεί πλέον παρελθόν και μπροστά ξεδιπλώνεται μια αλυσίδα αργιών που, μικρές ή μεγαλύτερες, δημιουργούν ιδανικές «ανάσες» μέσα στην καθημερινότητα.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για μεγάλες αποδράσεις, αλλά για εκείνα τα σύντομα «διαλείμματα» που αρκούν για να φορτίσουν μπαταρίες και να αλλάξουν την ψυχολογία.

Η αρχή γίνεται δυναμικά με την Πρωτομαγιά, η οποία φέτος πέφτει Παρασκευή και ανοίγει την πόρτα για ένα κλασικό, σχεδόν… έτοιμο τριήμερο. Με μία μόνο κίνηση στο πρόγραμμα, το Σαββατοκύριακο «μεγαλώνει» και γίνεται η πρώτη σοβαρή ευκαιρία για μια μίνι απόδραση ή ακόμη και για τις πρώτες διστακτικές βουτιές.

Πότε «πέφτει» του Αγίου Πνεύματος

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Μπορεί να μην αφορά το σύνολο των εργαζομένων, ωστόσο για μεγάλο μέρος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραμένει μια σταθερή ευκαιρία ξεκούρασης. Και επειδή πέφτει πάντα Δευτέρα, εξασφαλίζει αυτομάτως ακόμη ένα τριήμερο, αυτή τη φορά με ξεκάθαρα καλοκαιρινό «άρωμα».

Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι κυλά χωρίς ενδιάμεσες «στάσεις» μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο. Φέτος πέφτει Σάββατο, περιορίζοντας το όφελος μιας επιπλέον ημέρας. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα τα δεδομένα, καθώς πρόκειται για την καρδιά των θερινών αδειών, όταν οι περισσότεροι είτε βρίσκονται ήδη σε διακοπές είτε ετοιμάζονται να φύγουν.

Η επόμενη «ανάσα» έρχεται αρκετά αργότερα, με την 28η Οκτωβρίου, που φέτος πέφτει Τετάρτη. Δεν δημιουργεί τριήμερο, αλλά λειτουργεί σαν μια ευχάριστη διακοπή στη μέση της εβδομάδας και δίνει έναν τόνο «ανάπαυλας» μέσα στο φθινόπωρο.

Και όσο η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, το σκηνικό γίνεται ξανά πιο… δελεαστικό. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας ακόμη ένα καθαρό τριήμερο, ενώ η δεύτερη ημέρα έρχεται Σάββατο. Για πολλούς, αυτό μεταφράζεται σε μια περίοδο με μεγαλύτερη ευελιξία, όπου λίγες ημέρες άδειας αρκούν για να δημιουργήσουν μια πιο εκτεταμένη παύση από την καθημερινότητα.

Ένα ημερολόγιο που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να χαρίσει μικρές αλλά πολύτιμες αποδράσεις, μέχρι το φινάλε της χρονιάς.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Πέρα από τα δύο επόμενα τριήμερα, Πρωτομαγιάς και Αγίου Πνεύματος, το υπόλοιπο του έτους περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές επίσημες αργίες: