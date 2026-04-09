Αργίες Πάσχα: Πόσα χρήματα παίρνουν όσοι δουλέψουν - Τι ισχύει για Μεγάλο Σάββατο

Με το Πάσχα να πλησιάζει, αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια ημερών που συνδέονται με αργίες, με τη νομοθεσία να προβλέπει διαφορετικές αποδοχές ανά περίπτωση.

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργία τους και την απασχόληση προσωπικού. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου η ημέρα έχει οριστεί ως αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα, καθώς απαγορεύεται η λειτουργία τους και η εργασία προσωπικού μέχρι τις 13:00. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ωραρίου με απόφαση των τοπικών αρχών.

Το Μεγάλο Σάββατο αντιμετωπίζεται ως κανονική εργάσιμη ημέρα στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να προβλέπεται κάποια επιπλέον αμοιβή ή προσαύξηση λόγω της ημέρας.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εργασία τις Κυριακές. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα εργασίας.

Για τους ημερομίσθιους, η προσαύξηση προστίθεται στο κανονικό ημερομίσθιο, ενώ εφόσον η απασχόληση ξεπερνά τις πέντε ώρες, προβλέπεται και χορήγηση ρεπό εντός της ίδιας εβδομάδας.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες εργασίας τους και δικαιούνται επίσης ημέρα ανάπαυσης. Σε περίπτωση που δεν δοθεί ρεπό, καταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για το σύνολο των επιχειρήσεων. Αν υπάρξει απασχόληση προσωπικού, ισχύουν οι ίδιες προσαυξήσεις με αυτές της Κυριακής.

Για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο προβλέπεται καταβολή του ωρομισθίου με προσαύξηση 75%, ενώ για τους μισθωτούς η τελική αμοιβή εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά σε αργίες.

Τέλος, σε περιπτώσεις που εργαζόμενοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους σε ημέρες που η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, δεν δικαιούνται αποδοχές ούτε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.