Αργίες 2026: Ποια είναι τα επόμενα τριήμερα που προσφέρουν ευκαιρίες απόδρασης

Σήμερα είναι Κυριακή του Πάσχα και, μετά την εορταστική περίοδο, το βλέμμα πολλών στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες και τις ευκαιρίες για ξεκούραση μέσα στο 2026.

Το ημερολόγιο της χρονιάς μπορεί να μην είναι γεμάτο με πολλά συνεχόμενα τριήμερα, ωστόσο δύο από αυτά ξεχωρίζουν, προσφέροντας τις πρώτες «ανάσες» για εργαζόμενους και μαθητές.

Τα δύο επόμενα τριήμερα

Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για ξεκούραση αποτελεί η Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία «πέφτει» την Παρασκευή 1 Μαΐου, δημιουργώντας έτσι ένα κλασικό τριήμερο.

Ακολουθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις πριν την κορύφωση του καλοκαιριού.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Πέρα από τα δύο επόμενα τριήμερα, το υπόλοιπο του έτους περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές επίσημες αργίες:

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Μετά το Πάσχα, η Πρωτομαγιά και το Αγίου Πνεύματος σηματοδοτούν τις πρώτες ουσιαστικές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, δίνοντας τον τόνο για τις επόμενες περιόδους ξεκούρασης μέσα στο 2026.