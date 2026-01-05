Αυτές είναι οι αργίες του 2026 - Πότε ανοίγει το Τριώδιο - Πόσα τριήμερα διαμορφώνονται

Κουτσουρεμένο σε ημέρες ανάπαυλας έρχεται το 2026 καθώς μόλις τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο διαμορφώνονται στις φετινές επίσημες αργίες.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Δεκαπενταύγουστος όσο και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων πέφτουν Σάββατο περιορίζοντας τις ημέρες χαλάρωσης το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα.

Πότε ανοίγει το Τριώδιο

Από την άλλη, οι γιορτές που εγκαινιάζουν την Σαρακοστιανή περίοδο ξεκινούν νωρίς. Σύμφωνα με το ημερολόγιο, φέτος οι Απόκριες ξεκινούν μόλις τον Φεβρουάριο.

Έτσι λοιπόν, το Τριώδιο θα ανοίξει σε λιγότερο από έναν μήνα και συγκεκριμένα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την αρχή των εορτασμών. Τη σκυτάλη λαμβάνει η Τσικνοπέμπτη, που αν και δεν είναι επίσημη αργία, θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η Σαρακοστή θα ξεκινήσει επίσημα την Κυριακή της Αποκριάς, στις 22 Φεβρουαρίου όπου οι μεγάλες πόλεις θα διοργανώσουν τις καρναβαλικές παρελάσεις.

Τα τριήμερα του 2026

Αναλυτικά, το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος

Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι κατά τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 με 13 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα)

Όλες οι επίσημες αργίες του 2026

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Πεντηκοστή: Κυριακή 31 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος