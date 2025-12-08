«Χάνουμε» δυο αργίες το 2026: Ποιες γιορτές «πέφτουν» ημέρα Σάββατο

Όσο πλησιάζουν οι μέρες προς τη νέα χρονιά οι πιο προνοητικοί κρυφοκοιτάζουν το ημερολόγιο του 2026 για να δουν πότε «πέφτουν αργίες. Μπορεί το 2025 να ήταν σχετικά «γενναιόδωρο σε τριήμερα ωστόσο η νέα χρονιά σε ό,τι αφορά τις αργίες δεν θα είναι τόσο καλή για εργαζόμενους και μαθητές.

Από τη μία πλευρά, τα σχολεία θα απολαύσουν τα πολυαναμενόμενα τριήμερα και ένα Πάσχα που χαρίζει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης. Από την άλλη, όσοι απασχολούνται σε γραφεία ή στον ιδιωτικό τομέα βλέπουν το ημερολόγιο να μην είναι τόσο ευνοϊκό, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο. Αυτό στερεί πολύτιμες ευκαιρίες για ανάπαυση και μικρές αποδράσεις.

Για το 2026 η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου πέφτει ημέρα Σάββατο και έτσι θεωρείται «χαμένη» από το ημερολόγιο των περισσότερων εργαζόμενων, ενώ λόγω του ότι τα Χριστούγεννα θα πέσουν μέρα Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων που είναι αργία θα είναι του χρόνου Σάββατο.

Η λίστα με τις αργίες του 2026