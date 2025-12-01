Χριστούγεννα: Ποια μέρα θα πάνε για τελευταία φορά σχολείο το 2025 οι μαθητές

Καθώς η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων πλησιάζει, μαθητές και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για το... τελευταίο κουδούνι του 2025, δίνοντας την ευκαιρία για ξεκούραση.

Άλλωστε, το τέλος των μαθημάτων αποτελεί κάθε χρόνο ένα ορόσημο που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Ποια η τελευταία μέρα

Με βάση το ισχύον πρόγραμμα, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά με απουσιολόγιο, αν και το ωρολόγιο πρόγραμμα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές συνοδεύεται συνήθως από γιορτινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, δημιουργώντας μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που προετοιμάζει μικρούς και μεγάλους για τις γιορτές.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στις τάξεις

Έπειτα από την αργία των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου 2026, οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, με τις διακοπές να διαρκούν συνολικά περίπου δύο εβδομάδες.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η επιστροφή στα θρανία σηματοδοτεί την αρχή του δεύτερου μισού της σχολικής χρονιάς.