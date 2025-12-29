«Φτωχότερο» σε αργίες το 2026 - Αναλυτικά τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους
Το αναλυτικό ημερολόγιο του 2026 - Όλες οι αργίες της νέας χρονιάς - Τρία τριήμερα και το... κλασικό τετραήμερο στο «μενού».
Τρία τριήμερα, ένα τετραήμερο, αλλά και αρκετές επίσημες αργίες έχει το «μενού» το 2026 που σε λίγες ημέρες θα καλωσορίσουμε.
Ο νέος χρόνος, όμως, θα είναι κομματάκι... φτωχότερος σε αργίες σε σύγκριση με το 2025 καθώς ο Δεκαπενταύγουστος συμπίπτει με Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει επίσης Σάββατο.
Τα τριήμερα του 2026
Αναλυτικά, το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα
- 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας
- 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
- 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος
Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι κατά τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 με 13 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα)
Όλες οι αργίες του 2026
Ιανουάριος
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
- Θεοφάνεια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Φεβρουάριος
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Μάρτιος
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
- Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Μάιος
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
- Πεντηκοστή: Κυριακή 31 Μαΐου
Ιούνιος
- Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
Αύγουστος
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
- Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου