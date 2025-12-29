«Φτωχότερο» σε αργίες το 2026 - Αναλυτικά τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

Τρία τριήμερα, ένα τετραήμερο, αλλά και αρκετές επίσημες αργίες έχει το «μενού» το 2026 που σε λίγες ημέρες θα καλωσορίσουμε.

Ο νέος χρόνος, όμως, θα είναι κομματάκι... φτωχότερος σε αργίες σε σύγκριση με το 2025 καθώς ο Δεκαπενταύγουστος συμπίπτει με Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει επίσης Σάββατο.

Τα τριήμερα του 2026

Αναλυτικά, το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος

Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι κατά τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 με 13 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα)

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνεια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Πεντηκοστή: Κυριακή 31 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος