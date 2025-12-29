Breaking news icon BREAKING
«Φτωχότερο» σε αργίες το 2026 - Αναλυτικά τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

Το αναλυτικό ημερολόγιο του 2026 - Όλες οι αργίες της νέας χρονιάς - Τρία τριήμερα και το... κλασικό τετραήμερο στο «μενού».

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τρία τριήμερα, ένα τετραήμερο, αλλά και αρκετές επίσημες αργίες έχει το «μενού» το 2026 που σε λίγες ημέρες θα καλωσορίσουμε.

Ο νέος χρόνος, όμως, θα είναι κομματάκι... φτωχότερος σε αργίες σε σύγκριση με το 2025 καθώς ο Δεκαπενταύγουστος συμπίπτει με Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει επίσης Σάββατο.

Τα τριήμερα του 2026

Αναλυτικά, το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα

  • 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας
  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος

Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι κατά τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 με 13 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα)

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνεια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
  • Πεντηκοστή: Κυριακή 31 Μαΐου

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

