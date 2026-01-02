Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα 2 Ιανουαρίου καταστήματα, σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες

Το νέο έτος ήρθε, οι εργαζόμενοι απόλαυσαν γιορτινές, οικογενειακές στιγμές, πλέον το ημερολόγιο γράφει «2 Ιανουαρίου 2026» και οι περισσότεροι καλούνται να επιστρέψουν στα πόστα τους. Η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι επιστρέφουν κανονικά στη δουλειά τους τη συγκεκριμένη ημέρα.



Παραδοσιακά ωστόσο, πολλά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του έτους, είτε για να δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους εργαζομένους, είτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η -καθιερωμένη- απογραφή των αποθεμάτων.



Οι επίσημες αργίες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι οι ακόλουθες:

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου

1 Ιανουαρίου

6 Ιανουαρίου

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ



Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα. Για τα σούπερ μάρκετ άλλωστε, η 2α Ιανουαρίου είναι η ημέρα της απογραφής.

Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής για τις αλυσίδες:

Κανονικά λειτουργούν κάθε χρόνο στις 2 Ιανουαρίου και οι λαϊκές αγορές.

Τι ισχύει για τις τράπεζες



Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.