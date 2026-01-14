Κίνηση: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς η κίνηση αυξάνεται συνεχώς σε κρίσιμους άξονες της πόλης.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κυκλοφορία στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ αργό ρυθμό.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, αλλά και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Ταλαιπωρία και στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανάρτηση της διαχειρίστριας εταιρείας στο Twitter, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί καταγράφονταν:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.