Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Με αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωινό της Δευτέρας (12/1) για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και σε αρκετά σημεία θυμίζει «πάρκινγκ», από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση.

Παράλληλα, καθυστερήσεις και πυκνή ροή οχημάτων καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, αλλά και στο σημείο σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη Μεσογείων, την Αλεξάνδρας, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.