Κίνηση: Χάος στον Κηφισό από νωρίς - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Από πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, με συνεχείς καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και τους οδηγούς να δοκιμάζονται για την υπομονή τους.

Το μεγαλύτερο «μπλοκάρισμα» σημειώνεται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι έως και το Περιστέρι. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η λεωφόρος Αθηνών στο Χαϊδάρι προς Κόρινθο, ενώ επιβάρυνση καταγράφεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να κινείται ιδιαίτερα αργά.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και στην Αρδηττού.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, το οποίο ενημερώθηκε στις 7:17 το πρωί της Τρίτης, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)

Μάλιστα, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.