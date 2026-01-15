Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου – 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κυκλοφορία στην Αττική είναι ιδιαίτερα δύσκολη την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, καθώς μεγάλη συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν σε βασικούς οδικούς άξονες και στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκρουση ενός οχήματος με δύο μοτοσικλέτες στο ύψος της γέφυρας Αθηνών έχει προκαλέσει προβλήματα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη ροή των οχημάτων.

Ο Κηφισός παρουσιάζει συμφόρηση από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα. Σημειωτόν κινούνται επίσης τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο. Σημαντική είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, στις λεωφόρους Κηφισίας (κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη) και Μεσογείων, καθώς και στην Αχαρνών από τους Άγιους Αναργύρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25–30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κίνηση επιβραδύνεται για 10–15 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας (Περιφερειακός Υμηττού).

Παράλληλα συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των ταξί της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις διαδρομές τους και να αναζητούν εναλλακτικές όπου είναι δυνατόν.