Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 191 χλμ στην Περιφερειακή Υμηττού

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν έναν 43χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Σε βάρος του 43χρονου που οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο, σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.