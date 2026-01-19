Ηράκλειο: «Πορεία τρόμου» από μεθυσμένο οδηγό χωρίς δίπλωμα - «Έσπασε» το αλκοολόμετρο στον έλεγχο

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1), με την αστυνομία να καταδιώκει έναν μεθυσμένο οδηγό που έκανε «τρελή πορεία» με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στις 2.30 το πρωί, ωστόσο όταν κλήθηκε σε έλεγχο από την Τροχαία, προσπέρασε χωρίς να σταματήσει, αγνοώντας το σήμα του αστυνομικού και παραβιάζοντας εν συνεχεία, πινακίδες, φωτεινούς σηματοδότες, όρια ταχύτητας αλλά και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.

Η αστυνομία ξεκίνησε να καταδιώκει τον οδηγό και μετά από μερικά λεπτά κατάφερε να τον ακινητοποιήσει αφού ο ίδιος κατέληξε να συγκρουστεί τελικά με όχημα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, κατά τον έλεγχο της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι 43χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μάλιστα, φέρεται να ήταν τόσο μεθυσμένος που το αλκοολόμετρο έφτασε οριακά στην μέγιστη ένδειξή του, δηλαδή κοντά στα 2,00 mg/L (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ο άνδρας συνελήφθη κι είναι πια αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.