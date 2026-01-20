Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο και σε κατάσταση μέθης δυο ανήλικες - Συνελήφθη 16χρονος και ο πατέρας του

Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκων καταγράφηκε, αυτή τη φορά στην πόλη των Ιωαννίνων με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη δυο ατόμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ανήλικος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε δυο 16χρονες με αποτέλεσμα εκείνες να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, όταν μετά από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν σε πλατεία της πόλης δύο ανήλικες σε εμφανή κατάσταση μέθης. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, oι ανήλικες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Συνελήφθη και ο πατέρας του

Σε βάρος του 16χρονου κατηγορουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.