Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Τον κατήγγειλαν οι συμμαθητές του

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, πήγε το πρωί στο σχολείο του έχοντας μαζί του πιστόλι, εκτός από τα βιβλία του.

Το όπλο έγινε αντιληπτό από κάποιους συμμαθητές του, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να οδηγηθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου. Στο τμήμα προσήχθη και ο πατέρας του μαθητή, ενώ πλέον αναμένεται η απόφαση της εισαγγελίας για την περαιτέρω διαδικασία.