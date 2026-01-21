Ζάκυνθος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που μετέφερε πιστόλι στο σχολείο του και το επέδειξε σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.



Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.



Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Με σβησμένο σειριακό αριθμό

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί της Τρίτης (20/01), με τον διευθυντή του γυμνασίου να ενημερώνει την ΕΛΑΣ ότι εντοπίστηκε ο ανήλικος μαθητής με το πιστόλι στην κατοχή του. Φτάνοντας οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 14χρονο, ενώ κατέσχεσαν και το όπλο το οποίο γιουγκοσλαβικής κατασκευής 9mm και με αποξεσμένο σειριακό αριθμό. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος, το πιστόλι το πήρε κρυφά από το σπίτι του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας του ο οποίος τυγχάνει δημοτικός υπάλληλος.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το όπλο δεν ήταν απλώς παράνομο, αλλά παραπέμπει ακόμη και σε εγκληματική πράξη λόγω του αποξεσμένου σειριακού αριθμού, γι’ αυτό και εστάλη στη ΔΕΕ για εξέταση. Μάλιστα, στο σπίτι του 38χρονου εντοπίστηκαν και δύο κυνηγετικά όπλα (σ.σ. αυτά είχαν άδεια).



Ο ανήλικος μαθητής αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.