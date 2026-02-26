Αποκάλυψη FLASH: Αστυνομικοί εντοπίζουν την καραμπίνα του ηλικιωμένου που απείλησε μαθητές στο Ρέντη

Τη στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν και κατάσχουν τη καραμπίνα του ηλικιωμένου με την οποία ο ίδιος απείλησε μαθητές γυμνασίου στο Ρέντη κατέγραψε ο FLASH. Ο ηλικιωμένος, νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, κινήθηκε απειλητικά προς τους μαθητές καθώς τον ενοχλούσε ο θόρυβος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των ανήλικων μαθητών που μίλησαν στον FLASH, ο ηλικιωμένος κρατούσε μικρότερο όπλο όσο τους απειλούσε, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει βρεθεί ακόμη.

credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Θα το λύσω με το δικό μου τρόπο, μας είπε»

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις των μαθητών για το περιστατικό. «Ήμουν στη σκηνή ακριβώς δίπλα και το έβλεπα να γίνεται και ήταν πολύ τρομακτικό. Κάποια παιδιά μόλις τον είδαν να βγαίνει έξω με το όπλο, άρχισαν να τρέχουν μέσα στο σχολείο, άλλα παιδιά άρχισαν να κλαίνε. Είδα ότι τα παιδιά, τα αγόρια πέταξαν ένα συρραπτικό αλλά δεν πήγε πάνω στο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα και βγήκες αυτός έξω και άρχισε να τους απειλεί με το όπλο» περιγράφει μαθήτρια.

«Το είδαμε έξω με το όπλο μας απείλησε, μας έβρισε. Μετά βγήκε μια καθηγήτρια μας έξω και το έβαλε μέσα στο σπίτι και ήρθε η Αστυνομία», αποκαλύπτει μαθητής.

«Με σημάδεψε με το όπλο. Αυτό έγινε γιατί λέει ότι εμείς του πετάμε πέτρες, μπουκάλια, ξύλα κι αυτά, ενώ δεν έχει γίνει κάτι, δε γνωρίζουμε και το πρωί ήρθε και με είχε προειδοποιήσει κιόλας ότι "θα το λύσω εγώ με τον δικό μου τρόπο". Κι απλά μετά ακούσαμε ότι έείναι ένας με όπλο, σηκώθηκα, το είδα. Όταν μας απείλησε ήμασταν όλο το σχολείο γιατί κάναμε αποχή για τα Τέμπη» συνέχισε.

Σοκαριστική μαρτυρία μαθητή που βρέθηκε υπό απειλή όπλου. pic.twitter.com/CJRlKpCTEU — Flash.gr (@flashgrofficial) February 26, 2026

Το περιστατικό κατήγγειλε η διευθύντρια του σχολείου στο «100» ότι ηλικιωμένος άνδρας επέδειξε όπλο με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από την ισόγεια κατοικία του, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, και να προέταξε περίστροφο ή πιστόλι προς την πλευρά των μαθητών, καθώς ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που προκαλούσαν. Στη συνέχεια, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, επέστρεψε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και προσήχθη.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τις Αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο άνδρας να προτάσσει αντικείμενο που μοιάζει με περίστροφο ή πιστόλι, πιθανότατα αεροβόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.