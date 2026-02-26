Βίντεο ντοκουμέντο στον FLASH: Η στιγμή που ο ηλικιωμένος απειλεί μαθητές στο Ρέντη κρατώντας όπλο

Σοκάρει το βίντεο που φέρνει στο φως ο FLASH, στο οποίο καταγράφεται καρέ καρέ η στιγμή που ο ηλικιωμένος άνδρας βγαίνει από το σπίτι του μπροστά σε σχολείο στο Ρέντη και απειλεί τους μαθητές, κρατώντας στο χέρι όπλο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2), όταν ο 85χρονος άνδρας βγήκε από την ισόγεια κατοικία του -που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την περίφραξη του σχολείου- και ξεκίνησε να απειλεί τους μαθητές επειδή φέρεται να τον ενοχλούσε ο θόρυβος που έκαναν. Στο χέρι του, όπως φαίνεται στο βίντεο, κρατά ένα μικρό όπλο, το οποίο κουνά απειλητικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αεροβόλο.

Το περιστατικό κατήγγειλε η διευθύντρια του σχολείου στο «100» ότι ηλικιωμένος άνδρας επέδειξε όπλο με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές, ενώ ενημέρωσε ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό.

Η αστυνομία έσπευσε στο σχολείο και συνέλαβε τον επίδοξο «πιστολέρο». Οι Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν μια καραμπίνια που ανήκει στον δράστη -όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία του FLASH- ενώ γίνεται αναζήτηση και για το μικρότερο όπλο, με το οποίο απείλησε τους μαθητές.

«Θα το λύσω με το δικό μου τρόπο, μας είπε»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των μαθητών για το περιστατικό. «Ήμουν στη σκηνή ακριβώς δίπλα και το έβλεπα να γίνεται και ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Κάποια παιδιά μόλις τον είδαν να βγαίνει έξω με το όπλο, άρχισαν να τρέχουν μέσα στο σχολείο, άλλα παιδιά άρχισαν να κλαίνε. Είδα ότι τα παιδιά, τα αγόρια πέταξαν ένα συρραπτικό αλλά δεν πήγε πάνω στο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα και βγήκες αυτός έξω και άρχισε να τους απειλεί με το όπλο», περιγράφει μαθήτρια.

«Το είδαμε έξω με το όπλο μας απείλησε, μας έβρισε. Μετά βγήκε μια καθηγήτρια μας έξω και το έβαλε μέσα στο σπίτι και ήρθε η Αστυνομία», αποκαλύπτει μαθητής.

«Με σημάδεψε με το όπλο. Αυτό έγινε γιατί λέει ότι εμείς του πετάμε πέτρες, μπουκάλια, ξύλα κι αυτά, ενώ δεν έχει γίνει κάτι, δε γνωρίζουμε και το πρωί ήρθε και με είχε προειδοποιήσει κιόλας ότι 'θα το λύσω εγώ με τον δικό μου τρόπο'. Κι απλά μετά ακούσαμε ότι είναι ένας με όπλο, σηκώθηκα, το είδα. Όταν μας απείλησε ήμασταν στην αυλή όλο το σχολείο, γιατί κάναμε αποχή για τα Τέμπη», είπε ο μαθητής.

Υποδιευθύντρια: «Σκαρφάλωσα τα κάγκελα για να του μιλήσω»

«Το θέμα είναι σοβαρό. Κάποιος κύριος ενοχλήθηκε και απείλησε τα παιδιά, δεν ξέρω τι όπλο ήταν. Μίλησα με αυτόν τον κύριο. Είπε ότι τα παιδιά του πέταξαν κάτι, δεν το ξέρουμε. Σκαρφάλωσα τα κάγκελα και του εξήγησα ότι αυτό που έκανε είναι πολύ άσχημο. Μου είπε ότι το όπλο είναι ψεύτικο», ανέφερε η υποδιευθύντρια του σχολείου.

«Ήμασταν όλοι έξω εκείνη την ώρα, τρομοκρατημένα τα παιδιά μας είπαν ότι ένας κύριος τους απειλεί», σημείωσε.