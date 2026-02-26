Αίγιο: Απολογείται ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς - Μεταφέρθηκε ξημερώματα για αποφυγή επεισοδίων

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/02) ο 46χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με καραμπίνα σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου ο 47χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων, οι οποίοι τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και επεισόδια, μετά τα όσα είχαν σημειωθεί κατά την προηγούμενη παρουσία του στα δικαστήρια, αναφέρει το τοπικό μέσο tempo24.

Την προηγούμενη φορά συγγενείς και φίλοι των τραυματισμένων παιδιών είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο και είχαν κινηθεί εναντίον του κατηγορουμένου, γεγονός που οδήγησε την Αστυνομία να οργανώσει τη μεταφορά του σε διαφορετική ώρα από την αρχικά ανακοινωθείσα. Παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως θα προσέλθει περίπου στις 8:30 το πρωί, συγγενείς των ανηλίκων παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο 47χρονος απολογείται ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζοντας κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι γονείς των παιδιών εμφανίζονται ιδιαίτερα οργισμένοι, υποστηρίζοντας ότι οι πυροβολισμοί έγιναν με ευθεία βολή και είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν τα τέσσερα παιδιά βρίσκονταν στις σκάλες της οδού Φιλοποίμενος στο Αίγιο και δέχθηκαν τα σκάγια. Τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο 47χρονος φέρεται να διατηρεί επιχείρηση στο κέντρο της πόλης εδώ και χρόνια και πρόσφατα είχε αποκτήσει παιδί.