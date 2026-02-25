Αίγιο: Νέες φωτό από τα σκάγια που χτύπησαν τους ανήλικους - «Κυνηγός είναι, είδε το θήραμά του»

Έκρηξη οργής συνεχίζει να προκαλεί στο Αίγιο η επίθεση με καραμπίνα εναντίον παρέας τεσσάρων ανηλίκων από έναν 47χρονο άνδρα, το βράδυ της Παρασκευής (20/2).

Ο δράστης πυροβόλησε εναντίον των εφήβων, τριών 16χρονων και ενός 15χρονου που κατέβαιναν τα σκαλιά στην οδό Φιλοποίμενος, έξω από το σπίτι του, επειδή, όπως είπε, «έκαναν φασαρία».

Ο 47χρονος συνελήφθη την επόμενη μέρα και οδηγήθηκε την Τρίτη στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από γονείς των θυμάτων και παρευρισκόμενους.

Οι ανήλικοι έχουν βγει από το νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο τραυματίστηκαν από τα χτυπήματα και σε ένα από τα θύματα, τα σκάγια δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα σημάδια που άφησαν στα σώματα των τεσσάρων εφήβων τα σκάγια του 47χρονου, φέρνει στο φως το MEGA και η εκπομπή «Live News».

«Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ευθεία βολή»

«Τα παιδιά δεν κατάλαβαν καν από πού τους ήρθε. Δεν είδαν τίποτα. Δεν αντίκρισαν άνθρωπο, δεν μίλησαν με άνθρωπο», τόνισε ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων, μιλώντας στο MEGA.

«Περίμενε με το όπλο στο χέρι. Μόλις φάνηκαν τα παιδιά, τα σημάδεψε και τα πυροβόλησε. Είναι απλό. Είδε το θήραμά του. Κυνηγός είναι», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου θύματος.

«Κατέβαιναν και λίγο πριν φτάσουν σπίτι του, έστριψαν δεξιά. Την ώρα που έστριψαν και γύρισαν την πλάτη προς το σπίτι του, τα πυροβόλησε. Από το μπαλκόνι του, από το παράθυρό του. Δεν βγήκε στα σκαλιά ποτέ», σημείωσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά δεν ενόχλησαν κανέναν. Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν μια ευθεία βολή», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης φέρεται να πέταξε το όπλο του σε κοντινό ποτάμι και μετά να πήγε για ύπνο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μετά τις έρευνες που έγιναν σπίτι του και σε χώρο επιχείρησης που διατηρεί, ο 47χρονος υπέδειξε στην αστυνομία το σημείο που είχε προσπαθήσει να κρύψει το όπλο.

Χθες Τρίτη, ο δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.