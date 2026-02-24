«Γιατί τα παιδιά ρε»: Ένταση στο Αίγιο με τον 46χρονο που πυροβόλησε ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (24/2) κατά τη μεταφορά του 46χρονου στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε μια παρέα παιδιών στο Αίγιο γιατί έκαναν φασαρία.

Ο 46χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (26/2), ωστόσο κατά τη μεταφορά του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Οι συγκεντρωμένοι κινήθηκαν προς τον άνδρα και προσπάθησαν να τον λιντσάρουν. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον μεταφέρουν με ασφάλεια εντός του δικαστηρίου, ενώ όσοι βρίσκονταν εκεί του επιτέθηκαν λεκτικά φωνάζοντας: «Γιατί τα παιδιά ρε;».

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν στο Αίγιο όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου εκτός κινδύνου, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας με σοβαρότερα τραύματα στα πόδια και χρειάστηκε χειρουργείο.

Η αστυνομία βρήκε δύο καραμπίνες στο κατάστημα του 46χρονου. Η μία χρησιμοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς και η δεύτερη, αδήλωτη, βρέθηκε επίσης στο χώρο.