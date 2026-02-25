Οργή για τον 47χρονο «πιστολέρο» στο Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή»

Οργή προκάλεσε στο Αίγιο η επίθεση με καραμπίνα κατά τεσσάρων εφήβων από 47χρονο, ο οποίος πυροβόλησε τα παιδιά πισώπλατα, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς τους. Ο δράστης εμφανίστηκε χθες Τρίτη στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Κατά την αποχώρησή του δημιουργήθηκε ένταση, με συγκεντρωμένους να τον αποδοκιμάζουν και αστυνομικούς να τον απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας.

Ο Σταύρος Αντωνίου, πατέρας ενός από τα θύματα, περιέγραψε στο Mega την κατάσταση του γιου του: «Το παιδί μου και όλα τα παιδιά είναι σε σοκ. Ο γιος μου έχει δέκα σκάγια στο σώμα του, από τα οποία αφαιρέθηκαν δύο στο χειρουργείο. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν για όλη του τη ζωή». Όπως εξήγησε, τα τραύματα θα κρατήσουν τα παιδιά εκτός σχολείου για κάποιο διάστημα, ενώ ο γιος του περπατάει περιορισμένα λόγω χειρουργείου στο γόνατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στην οδό Φιλοποίμενος, όταν ο 47χρονος, γνωστός στην περιοχή καθώς διατηρεί συνεργείο, άνοιξε πυρ επειδή, όπως ισχυρίζεται, τα παιδιά «έκαναν φασαρία» ενώ κατέβαιναν τα σκαλιά. Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι πρόκειται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση», καθώς οι πυροβολισμοί ήταν ευθείες βολές προς τα παιδιά και όχι στον αέρα.

Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.