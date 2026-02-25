Λήξη συναγερμού στην Ευελπίδων: «Καθαροί» οι έλεγχοι μετά την εκκένωση των δικαστηρίων

Λήξη συναγερμού στην Ευελπίδων μετά την αναστάτωση που προκάλεσε τηλεφώνημα για βόμβα το πρωί της Τετάρτης (25/2).

Ειδικότερα, άγνωστος πήρε τηλέφωνο γύρω στις 09:30 το πρωί σε καθημερινή εφημερίδα και σε ιστοσελίδα ισχυριζόμενος πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια, ενώ έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών.

Στις 11:15 οι Αρχές κήρυξαν λήξη συναγερμού καθώς δεν έδειξαν κάτι επιλήψιμο οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν.

Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια Ευελπίδων - Σε εξέλιξη η εκκένωση.



Στη «μάχη» των ερευνών στα κτίρια των δικαστηρίων έπεσαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Λόγω του ελέγχου από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκκένωση του χώρου των Δικαστηρίων, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λόγω των ελέγχων στη Λ. Ευελπίδων πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας από το ύψος της Μουστοξύδη έως και την Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, «λόγω ελέγχου από κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων».

