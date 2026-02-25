Ενδοοικογενειακή βία στην Καλλιθέα: 49χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του στη μέση του δρόμου

Ακόμη ένα αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 21 φεβρουαρίου, όταν 49χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του στη μέσα του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Καλλιθέας, ενώ σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Mega, δείχνει μια γυναίκα να κρατά το κεφάλι της, να περπατά γρήγορα και να προσπαθεί να ξεφύγει, ενώ λίγα μέτρα πίσω, ο σύντροφός της την κυνηγά.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, το ζευγάρι διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής, όμως ένας καβγάς μεταξύ τους κατέληξε σε ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα από τον 49χρονο. Με το που βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο, ο 49χρονος υπό την επήρεια μέθης επιτέθηκε στη σύντροφό του και άρχισε να τη γρονθοκοπεί με μανία, να την κλωτσάει και να τη σέρνει στο δρόμο. Περαστικοί που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό κάλεσαν την Άμεση Δράση.

«Με έσερνε στον δρόμο»

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στον δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα.

Στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, μόλις 700 μέτρα από το μαγαζί, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι, με γυναίκα να καταφέρνει να ξεφύγει και να τους ζητάει βοήθεια.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο 49χρονος, που ήταν μεθυσμένος, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δεν την πείραξα».