Εύβοια: Χειροπέδες σε αστυνομικό που επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους

Σε «εφιάλτη» μετατράπηκε η οικογενειακή γιορτή την Πέμπτη στη Βόρεια Εύβοια, με τις αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα έπειτα από σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομικό, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση.



Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα περιέγραψε στις αρχές σκηνές τρόμου που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι τους.



Σύμφωνα με το eviathema, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 42χρονο αστυνομικό να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη.



Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.



Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.