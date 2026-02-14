Βόλος: Στη φυλακή 42χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν που έδειρε τη σύντροφό του για... ένα ευρώ

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών κρίθηκε ένας 42χρονος άνδρας στον Βόλο, μετά από απόφαση του Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.



Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 28 μηνών χωρίς αναστολή, ενώ αποφασίστηκε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στη φυλακή.



Το περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο και είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία της 46χρονης συντρόφου του κατηγορουμένου στο νοσοκομείο της πόλης.

Η μαρτυρία της γυναίκας

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας τη χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στα δόντια και σε άλλα σημεία του σώματός της. Η ίδια ανέφερε ότι υπέστη ελαφρά διάσειση, πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις.



Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, επισημαίνοντας πως σε προηγούμενη δίκη είχε καλύψει τον κατηγορούμενο.



Όπως κατέθεσε, το πρωί της ημέρας του συμβάντος, γύρω στις 6, τον ξύπνησε για να της δώσει ένα ευρώ προκειμένου να αγοράσει ζάχαρη και εκείνος φέρεται να αντέδρασε βίαια.

Κάλεσαν την αστυνομία οι γείτονες

Γείτονες που αντιλήφθηκαν την ένταση κάλεσαν την Αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 42χρονου.



Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η 46χρονη τον επισκέφθηκε οργισμένη και πιθανόν υπό την επήρεια ναρκωτικών, ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον χτύπησε και πως ο ίδιος απλώς προσπάθησε να την αποφύγει, χωρίς να της επιτεθεί.



Ο εισαγγελέας τόνισε ότι ο 42χρονος διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν, που περιλαμβάνει καταδίκες για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών, εκκρεμές ένταλμα για ληστεία, καθώς και δύο προηγούμενες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.



Αν και είχε προτείνει ποινή 30 μηνών, το δικαστήριο κατέληξε στην επιβολή ποινής 28 μηνών, χωρίς αναστολή.