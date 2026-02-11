Χίος: Επίθεση με πέτρα στο κεφάλι από τον σύντροφό της δέχθηκε 19χρονη

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, μία 19χρονη, η οποία είχε δεχθεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο και ειδοποίησε την Αστυνομία.



Ακολούθησαν εντατικές έρευνες από την Αστυνομία ώστε να συλληφθεί ο άνδρας, ο οποίος έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί.



Η κοπέλα είχε δεχθεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ήταν παλαιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.