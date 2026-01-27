Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στα μάτια

Ένας 55χρονος με ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε στην 49χρονη αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια, μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο νωρίς το πρωί της Τρίτης (27/1) στο σπίτι που διαμένουν μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους στο Χαλάνδρι.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Αγίας Παρασκευής.