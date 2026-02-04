Σοκ στα Χανιά: Έκοψε τον τένοντα του χεριού του με αλυσοπρίονο και χειρουργήθηκε... 15 ώρες μετά

Έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό υπέστη κάτοικος των Χανίων καθώς το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων αφού είχε κόψε το ν τένοντα του χεριού του με αλυσοπρίονο.

Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του Αποκόρωνα, στις 6 το απόγευμα, όταν ο 30χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κατά την διάρκεια εργασιών έκοψε με αλυσοπρίονο το χέρι του μέχρι τον τένοντα με αποτέλεσμα να αιμορραγεί και να μεταβεί αμέσως στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ωστόσο, παρά τις άμεσες ιατρικές βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο άνδρας χειρουργήθηκε 15 ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Κατά τη διάρκεια της αναμονής του χειρουργείου του έγιναν ράμματα και στη συνέχεια εισαγωγή για παρακολούθηση μέχρι την Τρίτη. Τελικά, οι γιατροί κατάφεραν να βρουν ελεύθερο χειρουργείο μόλις στις 11 το πρωί.

Η κατάσταση της υγείας του 30χρονου δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.

Σφοδρές αντιδράσεις των γιατρών για υποστελέχωση του νοσοκομείου

Ωστόσο, από την πλευρά τους οι γιατροί του νοσοκομείου μίλησαν στην τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, και διαμαρτυρήθηκαν για την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος. μεταξύ των αιτημάτων τους προς το Υπουργείο Υγείας είναι να πραγματοποιηθούν άμεσα προσλήψεις ιατρικού προσωπικού ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι εφημερίες σε όλες τις βάρδιες. Αυτό, όπως τονίζουν είναι απαραίτητο ώστε να μην βρίσκονται οι ασθενείς αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή και ό,τι κινδύνους ελλοχεύει αυτό για την υγεία τους.

«Δεν φταίνε οι γιατροί που το Νοσοκομείο είναι υποστελεχομένο. Ο Υπουργός Υγείας τι κάνει; Πού βρίσκεται; Γιατί να μην υπάρχουν γιατροί όλες τις ώρες και τόσο μεγάλη αναμονή», ανέφεραν οι οικείοι του τραυματία.