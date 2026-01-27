Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον αγωγό νερού που έσπασε τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που συμμετείχαν στις εργασίες εγκατάστασης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, κομμάτι του οποίου έσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή δημοσιεύματα για το περιστατικό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος, αναφέρει το τοπικό μέσο voria.gr. Συνολικά τραυματίστηκαν τέσσερις εργαζόμενοι, ο ένας σοβαρότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, όπου ήταν προγραμματισμένες οι εργασίες για τη σύνδεση του αγωγού.

Να σημειωθεί ότι από την ΕΥΑΘ διευκρινίζουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε τμήμα αγωγού που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αέρα από το δίκτυο, στο πλαίσιο των εργασιών επαναφοράς της υδροδότησης.

Ο εργαζόμενος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους, καθώς είχαν τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος.