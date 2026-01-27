Θεσσαλονίκη: Τρέχουν στη μνήμη του Άλκη - Με φανέλες των ομάδων τους και το Νο 19

Φορώντας τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων που θα φέρουν συμβολικά το Νο19, όσα και τα χρόνια ζωής του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, θα τρέξουν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, μικροί και μεγάλοι δρομείς, λαμβάνοντας μέρος στον 2ο Αγώνα Δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη».

