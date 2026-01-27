Δώρα ζωής από 48χρονη: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η επιτυχημένη μεταμόσχευση των οργάνων

Με τον θάνατό της, μια 48χρονη γυναίκα χάρισε ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, μετά την υπέρτατη πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς της οικογένειάς της, που αποφάσισε τη δωρεά των οργάνων της.



Η 48χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη Β' Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», όταν έφυγε από τη ζωή, με την οικογένειά της να προχωρά στη δωρεά των οργάνων της.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η διαδικασία λήψης νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κατόπιν της γενναίας και ανιδιοτελούς απόφασης της οικογένειας της εκλιπούσας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.



Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.



Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια της δότριας για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, καθώς και των Τμημάτων Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας.



«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου" παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το «Παπανικολάου».