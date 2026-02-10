«Δώρα ζωής» από 68χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

«Δώρα» ζωής και ελπίδας, μέσω της δωρεάς οργάνων, προσέφερε σε συνανθρώπους μια 68χρονη, η οποία νοσηλευόταν Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».



Το χειρουργείο για τη διαδικασία λήψης νεφρών, ήπατος και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη 1 τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Ρώμης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.



Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ρώμης (Ιταλία), όπου και μεταφέρθηκαν τα μοσχεύματα και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Οι κερατοειδείς ιστοί μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ.



Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια της δότριας για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Παθολογοανατομικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου- Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας.