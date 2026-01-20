Αμαλιάδα: Κατέληξε ο 42χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο - Δωρίζουν τα όργανά του

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του μετά από πολλές ημέρες μάχης για να κρατηθεί στη ζωή ο 42χρονος Παναγιώτης Δημόπουλος, ο οποίος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στην Αμαλιάδα.

Ο 42χρονος είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη μετά το τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, στην είσοδο της Αμαλιάδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η υγεία του δεν παρουσίασε βελτίωση και τελικά κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Σύμφωνα με το patrisnews, η οικογένειά του σε μια πράξη ύψιστης ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Το χρονικό

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην Αντωνίου Πετραλιά, όταν συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος Βασίλης Κορίτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του επιτόπου, ενώ ο Παναγιώτης Δημόπουλος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ασκληπιείο Βούλας.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμαλιάδα.