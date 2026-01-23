Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε με αυτοκίνητα έξω από σχολείο - Ένα παιδί στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) μπροστά σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά, καθώς όχημα που οδηγούσε άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα γονέων την ώρα που έφευγαν οι μαθητές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων, στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά, όταν ο 48χρονος οδηγός, αλβανικής καταγωγής, κινούταν εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ενήλικες, ενώ ένα μικρό παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Η κατάσταση του παιδιού δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το όχημα σταμάτησε πάνω στον μαντρότοιχο του σχολείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, με το αυτοκίνητο που χτύπησε αρχικά, να χτυπάει στη συνέχεια ένα άλλο όχημα μπροστά του, προκαλώντας και άλλες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι συνέλαβαν τον οδηγό. Σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν.

Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε έδειξε ότι τα επίπεδα αλκοόλ υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο όριο, ενώ η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.