Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός «προσγειώθηκε» σε αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων και τράκαρε αγροτικό

Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Χανιά, καθώς φέρεται να προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στις 00.30 ο οδηγός που κινούνταν στον δρόμο των Μινωθιανών στο Κολυμπάρι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να εξετράπη της πορείας του και να κατέληξε σε αυλή τουριστικού καταλύματος, πέφτοντας πάνω σε αγροτικό αυτοκίνητο.

Από την σύγκρουση δεν προέκυψε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα και στα αντικείμενα εξωτερικού χώρου του καταλύματος.

Ο 42χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 42χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, κατελήφθη να έχει εισέλθει με το όχημά του σε προαύλιο χώρο καταλύματος ημεδαπού προξενώντας υλικές ζημιές στον προαύλιο χώρο και σε σταθμευμένο εντός αυτού Ι.Χ.Φ. οχήματος.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.