Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Παρέσυρε πεζή και έγινε... καπνός - Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (9/2) στη Χαλέπα Χανίων, όταν γυναίκα που κινούνταν πεζή τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, με τον οδηγό του οχήματος να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr, διερχόμενο όχημα παρέσυρε τη γυναίκα, χωρίς ο οδηγός να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια, απομακρυνόμενος προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού, αξιοποιώντας καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και στοιχεία από την περιοχή.