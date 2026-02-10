Ένα νέο πάρκο στο Ηράκλειο: Ανάσα πρασίνου στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδου

Ένας νέος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο, σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδου, κοντά στο Κομμένο Μπεντένι και «πάνω» από τον Ευκάλυπτο. Το επί χρόνια εγκαταλελειμμένο ακίνητο, έκτασης περίπου 1,5 στρέμματος, ανοίγει επιτέλους για τους κατοίκους και μετατρέπεται σε πάρκο με καθαρές γραμμές, πράσινο και ελεύθερη πρόσβαση.

Διαβάστε πώς ένας εγκαταλελειμμένος χώρος, θα γίνει ανάσα για την πόλη του Ηρακλείου.