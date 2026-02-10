Άγρια συμπλοκή στα Χανιά: Έπεσαν μπουνιές και βγήκαν μαχαίρια - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Ασύλληπτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (9/2) σε δρόμο της Θερίσσου στα Χανιά Κρήτης, όπου τρεις Αφγανοί ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή που ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, αρχικά βγήκε μαχαίρι, ακολούθησε ξυλοδαρμός, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι εμπλεκόμενοι άρχισαν να πετούν πέτρες. Ένας εκ των τριών φέρεται να χτυπούσε τον άλλον με πέτρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα να του σπάσουν δόντια, πέραν των γρονθοκοπημάτων.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 21 και 30 ετών, ενώ ως παθών αναφέρεται ένας 30χρονος. Όσον αφορά το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε αρχικά, ο ένας κατάφερε να αφοπλίσει τον άλλον και να το πετάξει σε κάδο απορριμμάτων.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.