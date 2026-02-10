Αχαΐα: Ομαδική επίθεση σε μεταφορέα στο Αίγιο - Προσπάθησαν να τον εμβολίσουν με ΙΧ

Σοβαρό περιστατικό βίας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 27χρονο μεταφορέα, οδηγό δικύκλου, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις άνδρες που επέβαιναν σε ΙΧ επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μοτοσικλέτα του και να τον παρασύρουν με το όχημά τους, στην οδό Κορίνθου. Στη συνέχεια κάλεσαν στο σημείο ακόμη πέντε άτομα και όλοι μαζί του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες, όπως αναφέρει το tempo24.

Η αναγνώριση των τριών επιβαινόντων στο ΙΧ έγινε μετά από επίδειξη φωτογραφιών από αστυνομικούς στο θύμα, ενώ άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους από τις Αρχές.