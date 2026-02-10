Ρέθυμνο: Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης

Μεγάλο τμήμα ενός παλιού κτηρίου στο κέντρο του Ρεθύμνου κατέρρευσε, σκορπίζοντας μπάζα και πέτρες στο πεζοδρόμιο, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην οδό Αρκαδίου, με τους κατοίκους της περιοχής να ανακουφίζονται που κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το patris.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνου, προκειμένου να απομακρύνουν τα μπάζα και να τοποθετήσουν ειδική σήμανση για τον αποκλεισμό της περιοχής από πολίτες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια.