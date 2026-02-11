Επεισόδιο οπαδικής βίας στην Πανεπιστημιούπολη: Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη επεισόδιο βίας με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) εντός της Πανεπιστημιούπολης, με περίπου 20 άτομα να εμπλέκονται σε συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 18χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, κοντά στη Θεολογική Σχολή, εντοπίστηκε ένας 16χρονος με τραύμα στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε επίσης στο επεισόδιο.

Στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης βρέθηκαν δύο ρόπαλα, πιθανόν χρησιμοποιημένα στη συμπλοκή. Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εντός Καισαριανής (ΤΔΕΕ).