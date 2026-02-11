Επιχείρηση-«σκούπα» σε Φυλή - Αχαρνές: Πάνοπλοι άνδρες της ΕΛΑΣ μπαίνουν σε σπίτια για ρευματοκλοπές

Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026 σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών, που ως αποτέλεσμα είχε τη σύλληψη 12 ατόμων για ρευματοκλοπή καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές

Αναφέρεται μάλιστα πως, επίσης, βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση προστατευτικού κράνους ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση 520 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Στη δράση συνέδραμαν αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.