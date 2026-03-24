Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε «δύσκολες» περιοχές της Δυτικής Αττικής, με το Ζεφύρι και τον Ασπρόπυργο να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ακόμα ευρείας κλίμακας επιχείρησης.

Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Flash αποκαλύπτει τη στιγμή της δυναμικής επέμβασης των ειδικών δυνάμεων σε οικίες, όπου η ανομία είχε γίνει καθημερινότητα.

Έφοδος με το «πολιορκητικό κριό»



Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Οι πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ προσεγγίζουν στόχους υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Με τη χρήση ειδικών εργαλείων και πολιορκητικών κριών, οι αστυνομικοί σπάνε τις πόρτες οχυρωμένων κτιρίων, αιφνιδιάζοντας τους ενοίκους. Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνο σε ελέγχους για ναρκωτικά ή όπλα, αλλά επεκτάθηκε σε ένα φαινόμενο που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην περιοχή: την εκτεταμένη ρευματοκλοπή.

Σάρωσε τη Δυτική Αττική η ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση για ρευματοκλοπές στη Δυτική Αττική pic.twitter.com/EVfow1GKdL — Flash.gr (@flashgrofficial) March 24, 2026

Συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ



Στο πλευρό της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία κλήθηκαν να εντοπίσουν τις παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδιες καλωδιώσεις, «γεφυρώνοντας» κολώνες της ΔΕΗ απευθείας με τις οικίες τους, παρακάμπτοντας τους μετρητές. Αυτή η πρακτική, πέρα από τη ζημιά εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω πιθανών βραχυκυκλωμάτων.

