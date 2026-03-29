ΕΛΑΣ: Πώς εκπαιδεύονται οι οδηγοί και τα πληρώματα περιπολικών σε σενάρια υψηλού κινδύνου

Για τους άνδρες και τις γυναίκες της Ομάδας «100», η οδήγηση δεν είναι μια απλή μετακίνηση, αλλά μια μάχη με τον χρόνο. Υπό την καθοδήγηση του Ανθυπαστυνόμου και πρωταθλητή αγώνων, Γιάννη Πλάγου, η εκπαίδευση ξεφεύγει από τα στερεότυπα.

Πίσω από το τιμόνι πανίσχυρων οχημάτων 300+ ίππων, οι αστυνομικοί μαθαίνουν να δαμάζουν την πίεση. Δεν πρόκειται για επίδειξη ισχύος, αλλά για επιβίωση. Σε σενάρια υψηλού κινδύνου, όπου το «απρόβλεπτο» παραμονεύει σε κάθε γωνιά, η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την καταστροφή κρίνεται σε δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πλάγος μεταφέρει την τεχνογνωσία των αγώνων στον δρόμο, διδάσκοντας πώς η ψυχραιμία και η σωστή τεχνική μπορούν να εκμηδενίσουν το ρίσκο.

Είναι μια διαδικασία που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση. Όταν η σειρήνα ουρλιάζει και η ταχύτητα ανεβαίνει, ο οδηγός της Άμεσης Δράσης πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Αυτή η εκπαίδευση τους προετοιμάζει να προστατεύσουν τον εαυτό τους, αλλά κυρίως εμάς, μετατρέποντας τον φόβο σε επαγγελματισμό και την ταχύτητα σε ασφάλεια.

Υπέρ και κατά της εξειδικευμένης εκπαίδευσης

Υπέρ: Μείωση ατυχημάτων: Οι αστυνομικοί αποκτούν καλύτερο έλεγχο των οχημάτων, προστατεύοντας πεζούς και οδηγούς.

Ψυχολογική ετοιμότητα: Η έκθεση σε ρεαλιστικά σενάρια μειώνει τον πανικό σε πραγματικές καταδιώξεις.

Φωτογραφία αρχείου: Στιγμιότυπο από το video της εκπαίδευσης

Αποδοτικότητα: Ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Κατά: Κόστος συντήρησης: Η χρήση οχημάτων 300+ ίππων σε οριακές συνθήκες αυξάνει τα έξοδα για ελαστικά και μηχανικά μέρη.

Περιορισμένος αριθμός: Είναι δύσκολο να περάσει το σύνολο του προσωπικού από τόσο εντατική και εξειδικευμένη εκπαίδευση άμεσα.