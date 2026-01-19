Ελλάδα

Ηράκλειο: Κινούμενη «βόμβα» μεθυσμένος οδηγός που τελικά έπεσε πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ

Παραβίασε σηματοδότες, πινακίδες και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Τύφλα» στο μεθύσι, έπιασε το τιμόνι και όποιον πάρει ο χάρος. Ο λόγος για έναν 43χρονο που τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έκανε άνω-κάτω την αστυνομία, με κίνδυνο να σκοτώσει άνθρωπο αλλά και να σκοτωθεί και ο ίδιος. Ούτε καν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.

Διαβάστε για τον μεθυσμένο οδηγό που προκάλεσε χαμό στο Ηράκλειο.

