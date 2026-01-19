Ηράκλειο: Κινούμενη «βόμβα» μεθυσμένος οδηγός που τελικά έπεσε πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ

«Τύφλα» στο μεθύσι, έπιασε το τιμόνι και όποιον πάρει ο χάρος. Ο λόγος για έναν 43χρονο που τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έκανε άνω-κάτω την αστυνομία, με κίνδυνο να σκοτώσει άνθρωπο αλλά και να σκοτωθεί και ο ίδιος. Ούτε καν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.

