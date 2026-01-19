Εκκλησία Κρήτης: Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις, «αγκάθι» η ομοφωνία

Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, Μεθόδιος Βερνιδάκης, τέσσερις πρωτοσύγκελλοι, της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, της Μητρόπολης Λάμπης και Σφακίων, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Καραχάλιος καθώς και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κουνάλης είναι κάποια από τα επικρατέστερα ονόματα για την κατάρτιση των τριπρόσωπων στη διπλή εκλογική διαδικασία της 28ης Ιανουαρίου.

Διαβάστε για το θρίλερ για τη διπλή εκλογή.